- Circulatia feroviara pe ruta Bucuresti - Campulung Muscel este oprita duminica dupa-amiaza la iesirea din statia Golesti, judetul Arges, din cauza unei defectiuni aparute la un tren aflat in circulatie, anunta Centrul Infotrafic.

- Circulația feroviara in județul Argeș este oprita din cauza unui tren blocat, la ieșirea din localitatea Golești. Din acest motiv, un alt tren care circula pe ruta Campulung - București a fost anulat.

- Un proiectil de aviatie urias a fost gasit in apropierea Drumului European 85, la iesirea din Focsani, spre Golesti. Politistii au izolat zona, pentru ca bomba care cantareste 500 de kg are o raza de actiune de 1.500 de metri. Proiectilul a fost descoperit de un barbat care lucra pe...

- Accident la o trecere la nivel cu calea ferata, in care au fost implicate un TIR și un tren de calatori in care se aflau aproximativ 400 de persoane. Acesta circula pe ruta Timișoara – București. Locomotiva și TIR-ul au fost avariate, iar mecanicul, ranit. Seful Serviciului Siguranta Circulatiei din…

- Traficul feroviar a fost oprit, duminica, intre Baru Mare si Pui, in judetul Hunedoara. Decizia a fost luata in urma unei coliziuni intre trenul IR1836, care circula de la Cluj-Napoca la Bucuresti , și o masina. O femeie a fost ranita in urma impactului, a informat IGPR.

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a informat luni, la ora 19,00, ca circulatia rutiera se desfasoara cu dificultate, din cauza numarului mare de autovehicule, pe anumite tronsoane de drumuri nationale, pe sensul de mers catre Bucuresti, iar pe autostrazile A1 si A2, la…

- Data: 09 Aprilie 2018 Ora: 16:00 Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza numarului mare de autovehicule care se deplaseaza catre capitala, se circula in conditii de aglomeratie pe mai multe tronsoane de drumuri nationale si autostrazi,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Arges, pe DN7C intre Cetatea Poenari si Barajul Vidraru, la kilometrul 58, traficul este blocat din cauza unei avalanse. Nu sunt victime sau autovehicule blocate. Se actioneaza pentru degajarea suprafetei de rulare.