Defecțiune tehnică la metroul bucureștean, pe Magistrala 2. La ce stație a fost sesizată problema Un incident aparut la metroul bucureștean, in chiar prima zi a lunii septembrie, a facut necesara prezența echipelor de intervenție. Și a cauzat ingreunarea circulației metrourilor. Problema a aparut la Piața Romana, una dintre stațiile in care frecvența calatorilor este destul de ridicata. A fost vorba despre o defecțiune tehnica, din cate au anunțat reprezentanții […] The post Defecțiune tehnica la metroul bucureștean, pe Magistrala 2. La ce stație a fost sesizata problema first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

