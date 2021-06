Defecțiune la un recipient de clor la CNE Cernavodă. Un angajat, transportat la spital Un incident a avut loc, marți dimineața, pe platforma CNE Cernavoda, la statia de clorinare. Au fost semnlate scapari de clor, ca urmare a defectarii unui recipient de clor, iar un angajat a fost transportat la spital. “Situatia a fost remediata imediat conform procedurilor aplicabile, iar spatiul de lucru ventilat. Un lucrator, care efectua proceduri […] The post Defecțiune la un recipient de clor la CNE Cernavoda. Un angajat, transportat la spital appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Societatea Naționala Nuclearelectrica anunța ca marți a fost inregistrata o defecțiune la un recipient de clor pe platforma centralei nucleare de la Cernavoda, iar un muncitor a fost transportat la spital. Potrivit unui comunicat al Nuclearelectrica, pe platforma CNE Cernavoda, in afara instalației…

