In functie de zodie, avem anumite defecte in relatia de cuplu pe care nu reusim sa le mascam, chiar daca dragostea este oarba. Iata ce defecte au zodiile intr-o relatie! Berbec: Intr-o relatie ii este greu sa gaseasca echilibrul intre a da si a primi. Berbecul nu ii arata partenerului ca are nevoie de el pentru ca este independent si orgolios. Totodata, vrea sa se impuna in cuplu si actioneaza impulsiv, lucru care poate rani sentimentele celui de langa el. Taur: Cu greu intra intr-o relatie, pentru ca este din fire neincrezator. Atunci cand se decide sa isi ia un angajament fata de cineva isi…