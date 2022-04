Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Gherla a motivat sentinta prin care Carmen Satran, studenta condamnata la 19 ani si opt luni de inchisoare pentru crima din caminul Universitatii de Medicina din Timisoara, a fost pusa in libertate inainte de termen. Sentinta scoate la iveala marturia tinerei din proces.

- Ovidiu Hategan (41 de ani) a trecut printr-un episod bulversant si acum se afla internat intr-un spital din Timisoara. Din fericire, e in afara oricarui pericol. Se fac insa fel si fel de speculatii privind viitorul sau in arbitraj.

- Formația The Different Class a lansat materialul discografic „Skins”, un album care conține 13 piese inregistrate in Consonance Studio din Timișoara și a fost mixat de Rob Anders, masterizat de Tim Boyce, iar designul coperții a fost realizat de Alexandra, Flavius Retea și Bianca Paul. „«Skins» descrie…

- Solista Maryliss a lansat recent un clip filmat alaturi de membrii formației Cover Up, care este un cover dupa piesa „Changing” (Sigma featuring Paloma Faith), inregistrarea fiind facuta in cadrul unui concert care a avut loc In Spatele Casei (Casa Tineretului) din Timișoara. Videoclipul a fost realizat…

- Artistul britanic James Kitchman a lansat un videoclip live al piesei Recluse, melodia fiind inregistrata la Timișoara, in cadrul celei de-a 3o-a ediții a Galei de Blues Jazz Kamo, care s-a desfașurat in zilele de 10 și 11 noiembrie 2021 la Sala Capitol. Sub numele de James Kitchman First Day, spectatorii…

- Noua melodie a trupei timișorene The Bandits, „In gradina“, anunța apariția albumului de debut al formației care s-a nascut in timpul pandemiei, materialul discografic urmand sa se lanseze in luna martie a acestui an. Muzica și textul piesei aparțin trupei, inregistrarea, mixajul și masterizarea au…

- Formatia timișoreana The Bandits a lansat single-ul cu numarul 5, piesa In Gradina, o melodie care a fost realizata in studioul Music Hub TM din Timișoara, o casa de producție muzicala care funcționeaza pe baza de donații.

- O mașina a firmei care asigura paza pe autostrada A1 a fost facuta zob de o autoutilitara. Accidentul s-a produs joi dupa-amiaza, iar traficul a fost dat peste cap sensul Lugoj - Timișoara, la km 471.