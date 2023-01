Dupa 15 ani de organizat evenimente, cantat și prezentat emisuni de televiziune, Deea și Dinu Maxer și-au gasit serviciu. Cei doi lucreaza la departamentul de marketing al unei companii turcești care distribuie pe piața romaneasca produse de cosmetic, curațenie și wellness spa. Mai ales ca au sunt parinți a doi copii (un baiat și o fetița), cei au ales o varianta mult mai sigura pentru viitor, un serviciu bun in care se foloseasca de imagine dobandita in mulți ani de munca, pe scena și in fața camerelor de luat vederi, in care fac ce știu deja foarte bine, promoveaza anumite produse pe piața…