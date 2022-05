Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din aceasta seara, din cadrul emisiunii Mamici de pitici, cu lipici, Deea și Dinu Maxer au plecat intr-o vacanța fara cei mici, timp de 4 nopți și 5 zile. Cei doi parinți au avut nevoie de relaxare, iar copii au ramas acasa.

- Un fost fotbalist olandez și-a gasit sfarșitul pentru ca a vrut sa se distreze ceva mai mult in vacanța din Mallorca. Mourad Lamrabatte a murit la 31 de ani, dupa ce a sarit de pe o stanca, in apa, in timp ce soția il filma și cei doi copii ai lor il priveau.

- Razvan Fodor (46 de ani) sufera de o boala teribila. In urma cu ceva timp, solistul a trecut prin clipe de cosmar in timp ce se afla in India, in vacanta. Din fericire, partenera lui i-a fost alaturi si l-a ajutat sa depaseasca momentul critic. Pe blogul personal, Irina Fodor (33 de ani) a dezvaluit…

- Ioana Simion a renunțat la divorțul de Ilie Nastase și și-a retras cererea. Soția fostului mare jucator de tenis se afla in vacanța, in Turcia, alaturi de prieteni. A vrut de mai multe ori sa divorțeze de Ilie Nastase, insa acum s-a hotarat ca nu mai vrea sa se desparta de acesta. Ioana Simion și-a…

- Sinucideri la indigo in randul oligarhilor ruși: vicepreședintele unei importante companii rusești din domeniul distribuției de gaze a fost gasit mort, alaturi de soția și fiica lor, in Spania.

- Dani Oțil a facut public un moment de vulnerabilitate al soției lui. Prezentatorul și partenera lui au decis sa plece intr-o mini-vacanța de trei zile, dar Gabriela Prisacariu a izbucnit in lacrimi pe drum și i-a spus soțului ei ca nu mai vrea sa mearga.

- Lena Horvath s-a lasat pe mainile soțului ei și s-a dus in vacanța peste hotare, fara sa știe destinația. Blondina cunoscuta drept femeia cu ochii de husky a fost foarte fericita de locația aleasa de partenerul ei și a dat detalii despre escapada lor la Antena Stars.