- Anunțul ca Deea și Dinu Maxer divorțeaza a surprins pe toata lumea. Cei doi au ales sa puna capat unei relații de 18 ani, decizia fiind luata in comun. Pe rețelele de socializare, vedeta l-a șters pe fostul soț, insa, a pastrat imaginile cu alți doi barbați.

- Raluca Badulescu a impresionat mereu cu aparițiile ei la „Bravo, ai stil”, unde e jurat. In noul sezon, care va incepe pe 2 aprilie la Kanal D2, vedeta are look-uri și mai excentrice, primul dintre ele a fost deja dezvaluit. Mai este foarte puțin pana la lansarea postului de televiziune Kanal D2, odata…

- Andreea Banica și-a deschis hotel la Eforie Nord. Cum arata proprietatea! Andreea Banica și soțul ei, Lucian Mitrea, au inceput in urma cu aproape trei ani construcția unui hotel. Acesta este amplasat la mare, mai exact in stațiunea Eforie Nord. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita…

- Mihai Bendeac se muta la Pro TV dupa plecarea de la iUmor? Mihai Bendeac a plecat de la Antena 1 in toamna anului trecut. Decizia a fost una brusca și a luat pe toata lumea prin surprindere. Actorul era in juriul emisiunii iUmor alaturi de Cheloo și Delia. Producatorii s-au vazut nevoiți sa il inlocuiasca…

- Catalin Maruța, prima apariție dupa operația la picior Catalin Maruța a bifat ieri prima apariție la tv dupa operația la picior pe care a suferit-o in urma cu aproximativ doua saptamani. Omul de televiziune a fost supus unei operații de ligamente incrucișate și a avut nevoie de concediu. In acest timp,…

- Oana Zavoranu a reacționat dupa ce s-a spus ca soțul ei, Alex Ashraf, a plecat de acasa și are deja o alta relație. Actrița neaga ca ar exista probleme in casnicia ei.Alex Ashraf a fost filmat in compania unei domnișoare misterioare zilele trecute. Cei doi au luat masa in oraș, apoi soțul Oanei Zavoranu…