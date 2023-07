Stiri pe aceeasi tema

- Deea Maxer a fost invitata in cadrul ediției de ieri a emisiunii „Teo Show”, moderata de Teo Trandafir. La scurt timp dupa ce a intrat in platoul emisiunii, artista a inceput sa planga, fiind copleșita de emoții.Fosta soție a lui Dinu Maxer a izbucnit in lacrimi imediat dupa ce Teo Trandafir a intrebat-o…

- Dupa divorțul de Dinu Maxer, viața brunetei s-a schimbat radical. Deea Maxer pare ca și-a regasit fericirea alaturi de un alt barbat, Robert Drilea, cei doi afisandu-se destul de des impreuna in mediul online. Vedeta a starnit reacții dure din partea admiratorilor, care au ajuns sa o critice pentru…

- Deea și Dinu Maxer traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar cei doi sunt mai fericiți ca niciodata. Noul partener al vedetei i-a cunoscut pe cei mici, iar imaginile au fost postate chiar de Deea Maxer pe contul ei personal de Instagram. Iata ce relație au cei trei!

- Deea Maxer este mai fericita ca niciodata in aceste momente și asta pentru ca se ințelege foarte bine cu iubitul ei. Dupa divorțul de Dinu Maxer, artista și-a refacut viața alaturi de Robert Drilea, cu care petrece mult timp impreuna și care o face fericita. Acum, cei doi indragostiți au facut o escapada…

- Deea Maxer este mai fericita ca niciodata. Și, asta se intampla de cand bruneta l-a intalnit pe Robert Drilea. Mai mult decat atat, acest lucru reiese chiar și din postarile vedetei din showbiz-ul romanesc, care sunt din ce in ce mai dese pe rețelele sociale. De aceasta data, cei doi au fost surprinși…

- Deea Maxer radiaza de fericire de cand se iubește cu Robert Drilea și nu o spunem noi, ci imaginile pe care fosta soție a lui Dinu Maxer le face publice pe rețelele de socializare vorbesc de la sine. Iata cum iși susține vedeta iubitul și cum il ajuta in afaceri.

- Deea Maxer s-a afișat oficial cu noul iubit. Fosta soție a lui Dinu Maxer a postat astazi prima imagine de cuplu alaturi de Robert Drilea, pe Instagram.Deea Maxer nu a suferit prea mult dupa divorțul de Dinu Maxer, alaturi de care are doi copii, și și-a gasit rapid fericirea in brațele altui barbat.…

- Deea Maxer continua șirul declarațiilor romantice pe care le face prin intermediul rețelelor de socializare! Cine sa fie oare norocosul destinatar? Fosta soție a lui Dinu Maxer a transmis, din nou, un mesaj siropos pe InstaStories.