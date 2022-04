Stiri pe aceeasi tema

- Vacanțele in familie pot sa fie adevarate provocari, mai ales atunci cand ești insoțit de copii mici. Ca totul sa iasa cat mai bine trebuie sa planifici fiecare zi din timp și sa stabilești foarte clar ce vei vizita, cand și ce vei manca și cum te vei relaxa alaturi de toți cei dragi facand activitați…

- Oana Roman a fost plecata la munte in weekend alaturi de fiica sa, insa aceasta a avut numai probleme. Vedeta le-a spus fanilor de pe Instagram ca a intampinat mai multe situații și ca nu au fost zile tocmai bune pentru ea.

- Luna trecuta, Gabriela Cristea a anunțat ca pleaca in prima vacanța in familie peste hotare, iar acum au aparut și filmarile din experiența lor in Egipt. Dovada ca prezentatoarea TV și soțul ei, Tavi Clonda, au fost la cheremul fetițelor lor a aparut in imaginile difuzate in ediția din aceasta seara…

- Farmecul iernii trebuie trait la munte, iar Romania are multe locuri de o frumusețe de poveste. Azi ne oprim la Alpina Blazna, un complex turistic care are de toate: cazare, mancare buna, piscina, ciubar in aer liber, partie de schi, și multa, multa zapada. Complexul este situat in Valea Blaznei din…

- Oana Zavoranu și Alex Ashraf s-au lasat fotografiați in ipostaze romanține la munte, dupa ce la inceputul lunii ianuarie au fost implicați intr-un scandal cu un șofer inarmat cu un cuțit.

- Oana Roman a decis sa profite de acest weekend și sa mearga alaturi de familie la munte! Ei bine, zis și facut, asta fiindca deja au ajuns și au fost și pe partie, unde au dat de alte vedete din showbiz-ul romanesc. Cu cine s-a intalnit, de fapt, Oana Roman!

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda se mandresc cu una dintre cele mai frumoase familii din showbiz-ul romanesc, iar cei doi petrec destul de mult timp cu micuțele lor, Iris și Victoria și fac diverse activitați impreuna. De aceasta data, in cadrul show-ului Mamici de lipici cu sclipici, aceștia au ales…

- Ȋnceputul de an se anunta a fi unul promitator pentru Ela Craciun, prezentatoarea si realizatoarea emisiunii tv ,,Numai de bine”, care s-a decis ca imediat dupa Craciun sa mearga intr-o aventuroasa vacanta in Egipt, alaturi de prieteni si familie. Chiar daca entuziasmul tuturor a fost la cote maxime,…