- Zi speciala pentru Deea Maxer! Iubitul ei, Robert Drilea, iși sarbatorește ziua de naștere și a implinit varsta de 31 de ani, astfel ca vedeta i-a transmis un mesaj emoționant cu ocazia aniversarii sale. Iata ce imagini a postat de Deea Maxer alaturi de partenerul ei!

- Dinu Maxer a dezvaluit zilele trecute ca exista o femeie in viața lui dupa divorțul de Deea Maxer, insa vrea sa iși țina viața personala departe de ochii curioșilor. Acum, Deea a postat pe contul de socializare un mesaj, iar mulți dintre admiratori au intrebat-o daca are legaturi cu fostul soț.Recent,…

- Lucrurile se mișca rapid in relația dintre Deea Maxer și Robert Drilea. Iata ce clip special a publicat barbatul cu fiica Deei Maxer pe contul personal de Instagram! Copila pare sa ii calce pe urme lui Dinu Maxer.

- Cu o singura fotografie, Dinu Maxer a creat o adevarata furtuna in mediul online. Imaginea publicata recent de el a starnit nemultumirea internauților, ținta reproșurilor fiind nimeni alta decat fosta lui soție, Deea Maxer. Ce au avut de spus fanii, dupa ce au vazut poza buclucașa. Dinu Maxer a starnit…

- Bianca Giurca este concurenta in cel de-al șaptelea sezon de la Insula Iubirii, iar ea a venit in emisiune alaturi de iubitul ei, Marius Moise. Concurenta emisiunii este foarte activa pe rețelele de socializare personale, unde are o comunitate mare și unde posteaza destul de des. Recent, ea a postat…

- Anamaria Prodan este foarte mandra de copiii ei și se posteaza destul de des cu aceștia pe rețelele personale de socializare. De aceasta data, impresara a postat o fotografie speciala cu fiica ei, Sarah Dumitrescu. Iata cum s-au pozat cele doua, dar și ce imagine a pus vedeta pe pagina sa de Instagram!

- Ianca Simion este indragostita de iubitul ei, Marco, cu care formeaza o relație de ani buni. Fiica lui Razvan Simion terminat liceul in urma cu cateva zile, iar astazi iubitul ei a fost cel care a avut premiera de absolvire, astfel cai fiica prezentatorului TV i-a fost alaturi. Iata ce imagini emoționante…

- Amarah petrece foarte mult timp pe platforma TikTok, iar ea posteaza des acolo și caștiga bani frumoși din asta. Recent, pe rețelele personale de socializare, cea mai urmarita tanara transgender din Romania a postat o fotografie emoționanta cu mama ei. Iata cum arata femeia care i-a dat viața!