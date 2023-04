Anunțul ca Deea și Dinu Maxer divorțeaza, dupa ce au trait o frumoasa poveste de dragoste aproape doua decenii, a zguduit intreaga lume mondena. Cei doi au impreuna doi copii și, chiar daca nu mai formeaza un cuplu, sunt in continuare extrem de implicați in creșterea micuților. De curand, Deea Maxer a facut publica o fotografie cu fetița și baiețelul pe care ii are din casnicia cu Dinu Maxer.