Stiri pe aceeasi tema

- Deea Maxer a decis ca este momentul perfect pentru o noua schimbare, așa ca vedeta a decis sa mearga in cabinetul medicului estetician pentru a-și injecta buzele cu acid hialuronic, o procedura non-invaziva. Soția lui Dinu Maxer a marturisit experiența pe rețelele de socializare și a postat cateva fotografii…

- Dinu Maxer a fost dus de soția lui, Deea, la medicul estetician, unde și-a facut prima intervenție estetica. Cum se simte cantarețul dupa ce și-a taiat pleoapele. Zilele trecute, Dinu Maxer a suferit prima intervenție estetica. Mai exact, artistul și-a facut o operație de blefaroplastie și a scapat…

- Claudia Patrașcanu, care va merge maine la judecatorie pentru procesul cu Gabi Badalau pentru custodia și domiciliul celor doi copii pe care ii au impreuna, anunța ca și-a cumparat casa noua in județul Constanța. Abia așteapta sa fie gata, sa se mute acolo. Dupa ce s-a desparțit de Gabi Badalau, Claudia…

- Deea Maxer l-a dus pe Dinu l-a medicul estetician, unde artistul și-a facut prima intervenție estetica. Soția lui iși dorește ca partenerul ei sa semene cat mai mult cu Brad Pitt. Deea Maxer s-a gandit ca soțul ei are nevoie de o intervenție estetica și a mers cu el la chirurg. In luna noiembrie, Dinu…

- Pe 3 noiembrie Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau se vor vedea din nou nou la tribunal pentru procesul privind custodia copiilor lor. Vor stabili și domiciliul micuților, pensia alimentara, dar vor lua și alte decizii importante. Pana cand se vor intalni din nou la tribunal, Claudia Patrașcanu ii aduce…

- Iulia Albu a atras atenția cu cea mai recenta fotografie postata pe rețelele de socializare. Vedeta in varsta de 41 de ani nu apare de data aceasta in vreo ținuta extravaganta, ci e surprinsa in brațele iubitului.Mike și Iulia Albu sunt protagoniștii unei imagini alb-negru. Amandoi privesc fix catre…

- Deea șu Dinu Maxer formeaza de mai mulți ani unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Cei doi au fost intotdeauna unul aproape de altul, indiferent de situație. Recent, artista a povestit despre o perioada mai puțin placuta din viața ei. Dupa mai multe investigații, Deea Maxer a aflat ca avea…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Deea Maxer a vorbit despre o perioada mai dificila din viața ei. Vedeta a reușit sa treaca peste toate cu sprijinul partenerului ei de viața. Cat de mult a ajutat-o Dinu Maxer pe soția lui in acele momente.