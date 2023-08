Stiri pe aceeasi tema

- Deea Maxer a urmat de curand cursurile unei școli de machiaj, iar acum e in practica. Fosta soție a lui Dinu Maxer și-a anunțat deja urmaritoarele de pe Facebook ca in curand poate face programari pentru a la machia. Afacerea ei e abia la inceput!Deși ea știa sa se machize, Deea Maxer a ținut neaparat…

- Relația Deei Maxer cu Robert Drilea merge din ce in ce mai bine. Cei doi sunt din ce in ce mai indragostiți, apar tot mai des impreuna, iar acum au plecat intr-o vacanța romantica. Fosta soție a lui Dinu Maxer a plecat cu noul iubit intr-o destinație specifica indragostiților.

- Dinu și Andreas se indreptau spre mare cand au fost aproape de o tragedie. Artistul a facut o greșeala in trafic, care ar fi putut sa fie fatala. Fiul sau a marturisit ca tatal lui nu a dat semnal și nu s-a asigurat.Dinu Maxer a divorța anul acesta de Deea Maxer, dar aceștia au ramas in relații stranse.…

- Dinu și Deea Maxer au format un cuplu timp de 18 ani, insa relația lor a ajuns la final, iar de vina pentru situație ar fi fost chiar Dinu. Deea spune ca acesta era irascibil și violent verbal, potrivit click.ro. In prezent, Deea se declara fericita cu noul iubit, Robert Drilea. Recent, au aparut și…

- Deea Maxer a povestit in emisiunea lui Catalin Maruța cum l-a cunoscut Dinu pe actualul ei iubit. Intalnirea dintre artist și Robert Drilea a fost una stanjenitoare.Invitata recent in emisiunea „La Maruța”, Deea Maxer a povestit ca Dinu și Robert, actualul ei iubit, au dat nas in nas chiar la intrarea…

- Deea Maxer a spus totul despre divorț! Fosta lui Dinu Maxer a aparut la televizor și a facut declarații incendiare despre separarea de artist. Cantareața a spus adevarul despre desparțirea lor, dar și despre actuala relație in care este implicata acum. Nimic din tot ce știam pana acum nu este adevarat,…

- Un nou divorț in lumea mondena din Romania! In cursul zilei de ieri, Ilinca Vandici a anunțat ca se desparte de tatal copilului ei, Andrei Neacșu. Deea Maxer, proaspat divorțata și ea de Dinu Maxer, barbatul alaturi de care a trait o poveste de dragoste timp de 18 ani, și caruia i-a daruit doi copii,…

- Povestea de dragoste dintre Deea Maxer și Robert Drilea pare sa fie una extrem de serioasa, iar barbatul se implica destul de mult in viața iubitei sale. De curand, artista a facut publica o fotografie in care iubitul ei a fost surprins in compania fetiței ei și a lui Dinu Maxer. Iata ce gest a facut…