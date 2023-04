Divorțul dintre Deea și Dinu Maxer a șocat o țara intreaga, dupa ce au facut anunțul in urma cu doar cateva zile, cand au semnat și actele de divorț. Chiar daca artistul a ieșit in public cu declarații prin care a susținut ca este vorba despre o desparțire pașnica, Deea a publicat un mesaj acid, care a indus pe toata lumea in eroare. Se pare ca in viața ei, lucrurile ar putea sa nu fie tocmai bune.