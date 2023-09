Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Dinu Maxer a declarat ca are o relație cu o femeie despre care nu vrea sa dea prea multe detalii, chiar daca au fost surprinși impreuna, aceasta face primele declarații despre artist. Magdalena Chihaia a confirmat relația, insa a precizat ca nu vrea sa vobeasca mai mult despre legatura cu Dinu.Coregrafa…

- Artiom, baiețelul de 7 ani cazut de la inalțime la Edineț a fost transferat din secția terapie intensiva in secție obișnuita. Despre aceasta a declarat ministra Sanatații, Ala Nemerenco la Cabinetul din Umbra. Potrivit ministrei, copilul „in conștiința, vesel”. „Copilul este bine. A fost transferat…

- Un barbat de 43 de ani a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce a cazut in timpul unui zbor cu parapanta in zona Clopotiva, comuna Rau de Mori din judetul Hunedoara. Persoana era constienta si cooperanta si avea o fractura la tibie, a mai transmis ISU Hunedoara. El a fost transportat cu o ambulanta…

- Relația Deei Maxer cu Robert Drilea merge din ce in ce mai bine. Cei doi sunt din ce in ce mai indragostiți, apar tot mai des impreuna, iar acum au plecat intr-o vacanța romantica. Fosta soție a lui Dinu Maxer a plecat cu noul iubit intr-o destinație specifica indragostiților.

- Ploi musonice in India: O persoana si-a pierdut viata, in Mumbai, dupa ce un copac a cazut peste ea in timpul unei ploi torențiale. O persoana si-a pierdut viata, miercuri, in capitala financiara a Indiei, Mumbai, dupa ce un copac a cazut peste ea in timpul unei ploi torentiale, au anuntat autoritatile,…

- Deea Maxer a fost invitata in cadrul ediției de ieri a emisiunii „Teo Show”, moderata de Teo Trandafir. La scurt timp dupa ce a intrat in platoul emisiunii, artista a inceput sa planga, fiind copleșita de emoții.Fosta soție a lui Dinu Maxer a izbucnit in lacrimi imediat dupa ce Teo Trandafir a intrebat-o…

- Dupa un divorț neașteptat, Dinu Maxer iși cauta fericirea! Dupa divorțul de Deea Maxer, artistul a incercat sa aiba o relație cu o alta femeie, insa a fost sortita eșecului. De aceasta data, se pare ca Dinu Maxer și-ar dori o relație cu nimeni alta decat Maria Ilioiu. Fosta ispita de la Insula Iubirii…