Deducerea TVA: Aplicația pentru evaluarea riscului fiscal al partenerilor de afaceri Conform legislației în materie de TVA în vigoare, firmele platitoare de TVA trebuie sa faca dovada verificarii potențialului de risc al furnizorilor pentru pastrarea dreptului de deducere în legatura cu achizițiile de la aceștia. Deloitte România lanseaza, în parteneriat cu Termene.ro, aplicația PartnerSCAN, care permite companiilor evaluarea partenerilor de afaceri din România din punctul de vedere al riscului fiscal.



Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro.... Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deloitte Romania lanseaza, in parteneriat cu Termene.ro, aplicația PartnerSCAN, care permite companiilor evaluarea partenerilor de afaceri din Romania din punctul de vedere al riscului fiscal. Conform legislației in materie de TVA in vigoare, companiile platitoare de TVA trebuie sa faca dovada verificarii…

- ​Startup-urile IT din întreaga lume, inclusiv din România, cu afaceri pe tehnologii destinate domeniului imobiliar (proptech), se pot înscrie online la un program de mentorat și finanțare la care pot obține investiții de maximum 100.000 de lire sterline (circa 115.000 de euro) per…

- PNL vrea sa desființeze Ministerul pentru Mediul de Afaceri, comasandu-l cu cel al Economiei, fapt care a provocat reacția dura a ministrului Ștefan Radu Oprea.Intr-o intervenție pe facebook, ministrul roman al comerțului pune la indoiala competența celor care au luat aceasta decizie, aratand…

- ​Ministerul pentru Mediul de Afaceri a analizat posibilitatea de a renunța la ediția 2019 a programului Comerț, prin care firmele mici și mijlocii puteau primi fonduri nerambursabile de maximum 250.000 de lei fiecare (52.000 euro), dar nu a fost luata o decizie finala, a declarat, luni, un oficial al…

- ​PRO TV a demarat deja preselecțiile online pentru a gasi tineri antreprenori care vor sa convinga oameni de afaceri experimentați ca merita investiții, într-un show de pitching intitulat Imperiul Leilor, cam în genul mai cunoscutului show american Shark Tank sau ca Arena Leilor, realizata…

- La Industry Day, eveniment organizat, astazi, de catre Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord in Romania, ministrul Ștefan- Radu Oprea a remarcat ca pana la 31 octombrie 2019 scenariul no-deal Brexit este plauzibil. Prin urmare este necesar ca mediul de afaceri sa fie informat…

- inisterul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat va incepe saptamana viitoare primele deconturi pentru castigatorii Start-Up Nation 2018, a declarat ministrul Radu Oprea. Aplicatia pentru...

- Companiile care opereaza în domeniul hotelier înregistreaza creșteri pe toate planurile, arata un studiu realizat de Termene.ro. Astfel, veniturile totale ale firmelor din domeniul hotelier au fost de peste 5,5 miliarde lei în anul 2018, în creștere cu 10% fața de anul anterior…