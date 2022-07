Reducerea consumului de gaze cu 15% și activarea mecanismului de solidaritate, pe care premierul Ciuca s-a și grabit sa le accepte, par sa fie programate doar pentru Romania. Germania deja discuta la nivel oficial ca romanii nu au nevoie de gaze, ca sunt peste 3 milioane de gospodarii care se incalzesc cu lemne, și atunci […] The post Dedesubturile solidaritații cerute de UE. Germania vrea gazele Romaniei first appeared on Ziarul National .