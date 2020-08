Dedesubturile afacerii ”Ajutor umanitar pentru Moldova”

Stiri pe aceeasi tema

- "Am alocat din fondul de rezerva al Guvernului, peste bugetul Ministerului Sanatatii, suma necesara pentru a putea achizitiona aceste masti. S-a derulat o procedura de achizitie, s-a declarat castigatoare o firma care a venit cu masti cu 0,68 de lei, cu termen de livrare stabilit. A existat o firma,…

- Guvernul Moldovei va aloca din fondul de rezerva peste 1,5 milioane de lei pentru achitarea lotului de ajutor umanitar acordat Ucrainei pentru lichidarea consecințelor inundațiilor care au avut loc in ultimele zile in tara vecina, precum și pentru consolidarea capacitaților de

- Calin Popescu Tariceanu critica "lipsa de implicare" a premierului Orban și a celorlalți membri ai Guvernului vizavi de coordonarea acțiunilor de prevenire a pagubelor generate de inundațiile care au afectat multe județe din Romania, in ultimele zile.

- In acest scop, Guvernul a suplimentat bugetul Ministerului Sanatatii, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, cu 230 de milioane de lei. Conform invitatiei de participare la achizitie, Ministerul Sanatatii intentioneaza sa cumpere intre 90 si 115 milioane de masti de protectie faciala,…

- "Guvernul Romaniei a aprobat in data de 11.06.2020, Hotararea pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, in vederea acordarii de catre Romania a unui ajutor umanitar extern, cu titlu gratuit,…

- In data de 11 Iunie a fost aprobata in Guvern Hotararea pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sanatații din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020. Continue reading Romania acorda sprijin umanitar Ucrainei at Info real.

- Guvernul a aprobat, printr-o hotarare, alocarea a 600 de milioane de lei pentru acoperirea cheltuielilor de carantina din aceasta perioada si luarea unor masuri in domeniul sanatatii, a declarat seful Cancelariei premierului, Ionel Danca. Banii vor fi alocati Ministerului Sanatatii din Fondul de rezerva…

- Secretarul de Stat Gheorghe Leuca a participat astazi alaturi de Ambasadorul Bulgariei in Republica Moldova, Evgueni Stefanov Stoytchev, la recepționarea unui lot de ajutor umanitar oferit țarii noastre de Guvernul de la Sofia. Gheorghe Leuca a adus mulțumiri autoritaților bulgare pentru lotul valoros…