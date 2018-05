Dedeman se apropie de un profit net de un miliard de lei

Stiri pe aceeasi tema

- In saptamana 16 — 22 aprilie, in prezența Președintelui Consiliului Județean, domnul Sorin Brașoveanu, și a Directorului Executiv al Asociației Romane de Dezvoltare Intercomunitara Bacau, domnul Bogdan Seto, a fost semnat contractul pentru gestiunea operarii Sistemului de Management al Deșeurilor din…

- Proiectul de hotarare a Guvernului pentru modificarea si completarea normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal a fost publicat joi pe site-ul Ministerului Finantelor. Documentul cuprinde prevederi referitoare la impozitul pe profit, impozitul pe veniturile microintreprinderilor,…

- Firmele vor putea opta intre a plati impozit pe profit sau impozit pe cifra de afaceri. Ele trebuie insa sa aiba un capital social de cel putin 45.000 lei si cel putin 2 salariati si vor avea aceasta optiune o singura data, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta al Ministerului Finantelor.

- Fratii Paval din Bacau, cei care dețin gigantul de bricolaj Dedeman au dat o noua lovitura pe piața din Romania.Situați pe locul al doilea in topul celor mai bogați romani, dupa fostul tenismen Ion Țiriac, frații Dragoș și Adrian Paval au bifat o noua reușita de senzație. Acum totul este oficial!…

- Surpriza finalului de an in materie de muzica latino a fost, fara indoiala, "Corazon" de la Maluma. Piesa s-a auzit la toate petrecerile de Revelion iar acum, la doar cateva saptamani, clipul se apropie de un miliard de vizualizari pe YouTube

- CITR Group a anuntat marti lansarea platformei de investitii si management ROCA care țintește companii romanești aflate in dificultate financiara. CITR Group va asigura managementul ROCA, iar actionarii fondatori sunt actionarii CITR, prin divizia de investitii, familia Paval, prin PIF Industrial, Dan…

- "Nu cred ca este cineva la ANAF care isi permite sa nu puna in aplicare o decizie a instantei. Sunt sigur ca colegii au initiat aceste actiuni pentru a recupera prejudiciile, voi verifica. (...) Sunt convins ca in partea de ANAF totul s-a demarat pentru a se recupera", a declarat Eugen Teodorvici,…

- Proiectul nu se adreseaza insa startupurilor, trebuie spus de la inceput, ci acelor companii care au dificultati in a ramane in piata, desi afacerea lor e una cu potential, dar firma nu e bancabila. Nu e nici fond de investitii, in sensul ca nu se face in mod necesar un exit dupa insanatosirea firmei,…