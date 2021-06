Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 19 iunie, spre miezul zilei, pe șantierul din satul Șesuri (comuna Magirești) unde Asociația Monumentul reabiliteaza acoperișul unei biserici construite in 1648, am fost vizitați de președintele companiei Dedeman, Dragoș Paval. A venit singur, la volanul unui Mercedes negru, intr-o zi de sambata,…

- Școala Gimnaziala Sascut a primit, prin derularea proiectului Narada, finanțare in valoare de 38 356 de lei, fonduri investite in infrastructura informatica a unitații școlare, prin achiziționarea de table interactive echipate corespunzator. Totul a inceput cu o poveste… Daca in secolul trecut, predecesorii…

- Ne-a fascinat cu aparițiile sale scenice, urmate de numeroase premii naționale și internaționale, inca din perioada in care era eleva a Colegiului Național de Arta ”George Apostu” din Bacau, la Secția Coregrafie. Acum, Andra Romascanu ne invita, miercuri, 9 iunie, in calitate de regizor, coregraf și…

- O ambulanța nu a putut ajunge, ieri, in Parcul Municipal din Onești pentru a ridica un copil accidentat deoarece toate cele trei intrari auto erau blocate. Laurențiu Neghina, primarul Oneștiului, a anunțat ca, astazi, toate cele trei intrari destinate traficului auto din Parcul Municipal Onești, au…

- Investiții de 500 de milioane de lei sunt in pericol de a fi blocate dupa ce primarul Bacaului a votat impotriva planului de administrare, in AGA de la Compania de Apa. In aceste condiții, membrii Consiliului de Administrație sunt revocați. Președintele CJ dezvaluie ca primarul Viziteu i-a transmis,…

- Facultatea de Inginerie din cadrul Universitații „Vasile Alecsandri” din Bacau a desfașurat, in perioada martie – aprilie 2021,workshop-ul educațional „Un pas spre viitor- Ingineria o cariera de succes”, ediția a VIII-a. Activitatea a implicat organizarea unor serii de intalniri online gazduite pe platforma…

- Federația a decis ca in ediția de campionat 2021-2022 prim-divizionarele sa fie obligate sa aiba in permanența in teren minimum doua jucatoare romance. Se intenționeaza, totodata, revenirea la etape saptamanale in locul turneelor. Ediția 2020-2021 a Diviziei A1 la volei feminin a fost una cu multe premiere.…

- Prezența de spirit a jandarmilor a dus la solicitarea in timp oportun a unei ambulanțe pentru un barbat din Buhuși, caruia i s-a facut rau in timp ce se afla cu masina in trafic. Apelul la 112 a fost inițiat de jandarmi, care au transmis toate datele necesare astfel incat echipajul de pe ambulanța sa-și…