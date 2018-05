Dedeman isi mentine ritmul de crestere al afacerilor la 20% si in 2017, in timp ce profitul companiei tinteste spre 1 mld. lei

Stiri pe aceeasi tema

- Cifra de afaceri a companiei Dedeman, din Bacau, a crescut anul trecut cu 20% și a ajuns la 6,33 de miliarde de lei (1,39 de miliarde de euro). Ritmul de creștere – scrie Ziarul Financiar – a fost de trei ori mai mare decat cel estimat. In 2016, cifra de afaceri neta a companiei a […] Articolul Dedeman…

- Facebook a inregistrat cel mai bun prim trimestru din istoria de 14 ani a companiei si a dovedit inca o data abilitatea brandului de a nu fi distrus de stirile negative generate de scandalul Cambridge Analytica, potrivit Quartz. Compania a generat venituri de 11,97 miliarde de dolari in…

- ​Alphabet (Google) a anunțat profit de 9,4 miliarde de dolari trimestrul trecut și venituri de 31,1 miliarde dolari, rezultatele fiind considerate peste așteptari de catre analiști. Alphabet a angajat peste 10.000 de oameni in ultimul an, ajungand la 85.000.

- O noua mutare de proporții a fraților 'Dedeman'! Dragoș și Adrian Paval dau lovitura dupa lovitura pe piața locala. In ultima vreme, aceștia au investit masiv.Aflați pe locul secund in topul celor mai bogați romani, frații 'Dedeman' fac o mișcare in forța, cu scopul de a cuceri o noua reduta!…

- JPMorgan, cea mai mare banca americana, a inregistrat cel mai mare profit din instoria ei, pe masura ce imprumuturile au crescut pe fondul unei cresteri economice puternice, potrivit Reuters. Ratele mai mari ale dobanzilor au ridicat veniturile din imprumuturi, in timp ce activitatea de…

- Grupul petrolier rus Lukoil a raportat miercuri un profit net de 418,8 miliarde ruble (7,26 miliarde dolari) pentru anul 2017, mai mult decat dublu fata de 206,8 miliarde ruble in 2016, ca urmare a efectelor evolutiilor cursului de schimb si a vanzarii companiei miniere Arkhangelskgeoldobycha, informeaza…

- Deficitul comercial, in crestere: 775 de milioane de euro in ianuarie Conform datelor comunicate luni de Institutul National de Statistica - INS, decalajul dintre importuri si exporturi - deficitul balantei comerciale - in luna ianuarie 2018 a fost de 775 de milioane de euro, mai mare cu 169,8…

- Ritmul de crestere a investitiilor productive in economie va decelera in urmatorii ani, la 3,7% in 2018, 3,2% in 2019 si 1,9% in 2020, de la 6,4% anul trecut, pe fondul maturitatii ciclului economic global (si european) si rebalansarii mix-ului intern de politici economice, considera Andrei Radulescu,…