Dedeman a început lucrările la un nou magazin, în Călărași, unde va angaja aproape 130 de persoane Dedeman, lider national in retailul materialelor de constructii si al amenajarilor interioare, cu capital 100% romanesc, a inceput lucrarile de construcție pentru noul magazin din Calarași, unde estimeaza ca va angaja circa 130 de persoane. Lucrarile de construcție pentru noul magazin Dedeman din Calarași sunt in curs de desfașurare. Deocamdata nu a fost stabilita data oficiala pentru deschidere. Recent, compania a deschis al 51-lea magazin in Slobozia, la doar 45 de kilometri de Calarași. Retailerul va incepe curand procesul de recrutare al angajaților, fiind in cautare de economiști,… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

