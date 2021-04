Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul de desemnare a premierului Florin Citu ca ministru interimar al Sanatatii, a anuntat Administratia Prezidentiala. Prim-ministrul Florin Citu l-a revocat, miercuri, pe Vlad Voiculescu din functia de ministru al Sanatatii. El anunta…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul de desemnare a premierului Florin Cîtu ca ministru interimar al Sanatatii, a anuntat Administratia Prezidentiala. Prim-ministrul Florin Cîtu l-a revocat, miercuri, pe…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, astazi, decretul de desemnare a premierului Florin Citu ca ministru interimar al Sanatatii, a anuntat Administratia Prezidentiala. Prim-ministrul Florin Citu l-a revocat, miercuri, pe Vlad Voiculescu din functia de ministru al Sanatatii. El anunta ca interimar la…

- Decretul semnat de presedintele Klaus Iohannis privind revocarea lui Vlad Voiculescu din functia de ministru al Sanatatii a fost publicat, miercuri, in Monitorul Oficial. Voiculescu a fost revocat din functie de premierul Florin Citu. Prim-ministrul anunta ca interimar la conducerea MS va…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind revocarea lui Vlad Voiculescu din functia de ministru al Sanatatii, a anuntat Administratia Prezidentiala. "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 14 aprilie 2021, decretul de revocare din functia de membru al…

- UPDATE – Cererea de revocare a lui Vlad Voiculescu din functia de ministru al Sanatatii a ajuns la Cotroceni, a precizat Administratia Prezidentiala. Premierul Florin Citu l-a revocat din functie, miercuri, pe ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, anuntand ca interimar la conducerea ministerului va…

- Ministrul sanatații Vlad Voiculescu a fost demis de premierul Florin Cițu, in urma discuțiilor avute cu Dan Barna, liderul USR PLUS, miercuri dimineața. De altfel, acesta va ocupa funcția de ministru interimar al sanatații. Premierul a confirmat informația ca Vlad Voiculescu a fost demis: „Astazi, 14…

- Ministrul sanatații, Vlad Voiculescu, va fi demis impreuna cu secretarul de stat Andreea Moldovan. Decizia a fost luata de premierul Florin Cițu, in urma discuțiilor avute cu Dan Barna, liderul USR PLUS, miercuri dimineața. Demiterea lui Vlad Voiculescu are loc dupa saptamani de tensiuni și discuții…