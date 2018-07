Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul pentru numirea in functia de procuror-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism a procurorului Oliver-Felix Banila, pentru o perioada de trei...

- Interviurile sustinute vineri la Ministerul Justitiei de cei doi candidati la functia de procuror-sef al DIICOT s-au incheiat, rezultatul urmand a fi anuntat pe data de 14 mai. "Mi-a placut foarte mult ca au citit proiectul de management. Mi-au pus intrebari foarte bune, pertinente, cred ca am raspuns…

- Cei doi candidati care s-au inscris pentru postul de procuror-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Daniel Horodniceanu, actualul sef al institutiei, si Felix Banila, procuror la Parchetul Tribunalului Bacau - vor sustine vineri interviul…