Accident rutier in Mamaia. Doua masini, implicate

Accident rutier in statiunea Mamaia.Un accident rutier s a produs joi, in statiunea Mamaia, in zona Hotelului National.Doua autoturisme s au ciocnit fata spate. La fata locului se afla un echipaj SMURD dar si politistii care fac cercetari in acest caz.Din fericire, nicio persoana nu a fost preluata de… [citeste mai departe]