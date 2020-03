Stiri pe aceeasi tema

- Decretul privind instituirea starii de urgenta prevede ca, in aceasta perioada exceptionala de 30 de zile, activitatea de judecata continua in cauzele de urgența deosebita. In plus, executarea silita continua numai in cazurile in care este posibila respectarea regulilor de disciplina sanitara.Prescripțiile…

- Romania se afla de astazi in stare de urgența pentru 30 de zile din cauza pandemiei COVID-19, iar in aceasta perioada se aplica masuri speciale și in justiție, astfel ca instanțele vor judeca doar dosarele de urgența deosebita. Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca lista proceselor de urgența deosebita…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anuntat luni ca a inaintat Curtii Constitutionale punctul de vedere referitor la neconstitutionalitatea legii privind abrogarea pensiilor de serviciu. "Ca urmare a sesizarilor formulate de Sectiile Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie si de Avocatul…

- Dosarul in care a fost audiat fostul vicepresedinte al CSM Nicolae Solomon vizeaza modul de desfasurare a activitatii unora dintre membrii Sectiei pentru procurori a Consiliul Superior al Magistraturii, a informat, luni, Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ). Potrivit…

- Consiliului Superior al Magistraturii a decis sa sesizeze CCR in cazul pensiilor speciale, dupa votul dat de Parlament.Citește DOCUMENTUL AICI Ca urmare a sesizarilor formulate de Secțiile Unite ale Inaltei Curți de Casație și Justiție și de Avocatul Poporului, privind controlul constituționalitații…

- Judecatorii din cadrul Tribunalului Hunedoara vor suspenda de vineri protestul inceput dupa votarea legii privitoare la pensiile de serviciu ale magistratilor, sedintele de judecata urmand sa se desfasoare conform planificarilor initiale, aprobate de Colegiul de Conducere, a informat joi Biroul de…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se alatura Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) pe sesizarea la Curtea Constituționala a Romaniei (CCR), dupa votul din Parlament privind eliminarea pensiilor speciale, prin trimiterea la Curte a unei „opinii juridice”, „bazate pe argumentele de neconstitutionalitate…

- Plenul Parlamentului se reuneste, sambata, intr-o sedinta solemna, in care presedintele Klaus Iohannis, reales pentru un nou mandat de cinci ani, depune juramantul. Au fost invitatii fostii sefi de stat Ion Iliescu, Emil Constantinescu si Traian Basescu, dar si Guvernul, judecatorii CCR, Patriarhul…