Decret stare de urgenţă/Justiţie: Activitatea de urmărire penală, numai cu privire la anumite cauze Activitatea de urmarire penala si cea a judecatorilor de drepturi si libertati se desfasoara pe perioada decretarii starii de urgenta numai cu privire la cauzele in care s-au dispus ori se propune luarea masurilor preventive ori a celor de protectie a victimelor si martorilor, in cazul celor privind aplicarea provizorie a masurilor de siguranta cu caracter medical, a celor cu persoane vatamate minori, a actelor si masurilor de urmarire penala a caror amanare ar pune in pericol obtinerea probelor sau prinderea suspectului sau a inculpatului, precum si a celor privind audierea anticipata. Mai sunt… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

