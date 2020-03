Decret stare de ugenţă/ Justiţie: Procesele penale aflate în curs se suspendă de drept Procesele penale aflate in curs pe rolul instantelor de judecata, inclusiv cele aflate in procedura in camera preliminara, se suspenda de drept pe durata starii de urgenta.



Fac exceptie cauzele de urgenta deosebita, apreciate ca atare de judecator sau instanta de judecata, precum si a urmatoarelor cauze: cele privind infractiunile flagrante, cele in care au fost dispuse masuri preventive, cele referitoare la contestatii impotriva masurilor asiguratorii, cele privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, cele ce cuprind masuri de protectie a victimelor si a martorilor,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

