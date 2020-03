Stiri pe aceeasi tema

Coronavirus in Romania. In domeniul muncii, angajații și angajatorii vor fi sprijiniți pe timpul starii de urgența. Klaus Iohannis a facut primele declarații oficiale, dupa instituirea starii de urgența in Romania și a anunțat masurile ce vor intra in vigoare dupa publicarea in Monitorul Oficial.

Coronavirus in Romania. In domeniul sanatații se vor lua masuri menite sa urgenteze birocrația in vederea achizițiilor. Klaus Iohannis a facut primele declarații oficiale, dupa instituirea starii de urgența in Romania și a anunțat masurile ce vor intra in vigoare dupa publicarea in Monitorul Oficial.

Coronavirus in Romania. Domeniul economic va fi sprijinit pe timpul starii de urgența. Klaus Iohannis a facut primele declarații oficiale, dupa instituirea starii de urgența in Romania și a anunțat masurile ce vor intra in vigoare dupa publicarea in Monitorul Oficial.

- Sunt primele declaratii ale autoritatilor dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat sambata seara ca de luni in Romania va fi instituita stare de urgenta, pana acum nefiind precizat ce masuri va implica acesta situatie.

- Nelu Tataru, secretar de stat la Ministerul Sanatații, a spus sambata seara la Europa FM ca ”gradul actual de ocupare al paturilor ATI este de 60%, dar prin redistribuirea pacienților putem asigura la nivelul țarii 1.200 - 1.400 de paturi ATI libere. Asta inseamna ca suntem pregatiți, avem paturi in…

- Serghei Mizil nu are mila de romanii din Italia. Intr-un videoclip postat pe contul sau de Facebook, acesta a dat de pamant cu cei care sunt speriati de coronavirus. Cu un pahar de bautura infata, Serghei Mizil a pus tunurile pe romanii din Diaspora, dar si pe presedinteleRomaniei, Klaus Iohannis.…

- Potrivit proiectului, "alocatia de stat pentru copii se stabileste in cuantum de: a) 600 lei pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani, in cazul copilului cu handicap; b) 300 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 ani si 18 ani, precum si pentru tinerii prevazuti la art.1…