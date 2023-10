Decret de ultimă oră: Israelul intră oficial în stare de război Cabinetul de securitate al Israelului declara stare de razboi in urma atacurilor organizatiei extremiste palestiniene Hamas, permitand „pasi militari de anvergura”, a anuntat, duminica, biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu, potrivit DPA. Biroul lui Netanyahu a precizat ca razboiul, care a facut sute de morti de ambele parti de la valurile de atacuri ale Hamas de […] The post Decret de ultima ora: Israelul intra oficial in stare de razboi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

