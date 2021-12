Decorațiuni și aranjamente de sărbători, făcute cu suflet pentru a aduce bucurie De cateva luni bune, mestereste la decoratiuni si aranjamente de Craciun. Taie, lipeste, asambleaza cu migala, iar din mainile ei ies cadouri perfecte pentru perioada sarbatorilor, scrie Agerpres. E povestea Oanei Malache, o fosta ziarista din Barlad, care a lucrat mai apoi in sectorul public, iar de ceva timp a renuntat la slujba sa pentru a se dedica unei vechi pasiuni. Prima sa specializare a fost aceea de tehnician in design vestimentar, dar nu a lucrat niciodata in acest domeniu. Destinul insa i-a indrumat din nou pasii spre creatie. Totul a inceput acum cativa ani, cand, din cauza unor probleme… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De cateva luni bune, mestereste la decoratiuni si aranjamente de Craciun. Taie, lipeste, asambleaza cu migala, iar din mainile ei ies cadouri perfecte pentru perioada sarbatorilor, potrivit Agerpres. E povestea Oanei Malache, o fosta ziarista din Barlad, care a lucrat mai apoi in sectorul public,…

- Cei care doresc sa se vaccineze impotriva COVID o pot face chiar și-n zilele de sarbatoare. Centrul SVSU e deschis in fiecare zi. Voluntarii SVSU Bistrița sunt la datorie și in zilele de sarbatoare. Nu doar ca sunt gata sa acționeze in caz de urgențe, dar stau și la ”insemana” celor ce vor sa se imunizeze.…

- Silvia Chifiriuc a marturisit ce planuri are de sarbatori și cum va petrece alaturi de soțul ei, Petre Roman. Cei doi vor sta acasa, in familie, alaturi de fiul lor. Sarbatorile de iarna sunt un prilej de bucurie pentru toata lumea. In acest an, Silvia Chifiriuc și Petre Roman au decis sa petreaca acasa…

- Articolul Cel puțin un centru de vaccinare din Buzau va fi deschis de Craciun și Anul Nou se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Buzoienii care doresc sa se imunizeze impotriva Covid-19 vor putea solicita administrarea serului chiar și in zilele de Craciun, dar și in ultima zi a anului 2021, precum…

- Atmosfera de iarna, aromele imbietoare și oamenii dragi formeaza rețeta sarbatorilor. Bucura-te cu adevarat de Craciun sau Revelion, sarbatorește in mijlocul familiei și completeaza atmosfera feerica cu daruri surprinzatoare, decorațiuni festive și produse de calitate. Mai ales ca METRO Moldova a suplinit…

- LIVE VIDEO| Targul de Craciun din Alba Iulia s-a DESCHIS in mod oficial: Localnicii și turiștii pot intra FARA certificat verde Targul de Craciun din Alba Iulia s-a DESCHIS in mod oficial: Localnicii și turiștii pot intra FARA certificat verde Astazi, 6 decembrie, in seara de Moș Nicolae, se deschide,…

- “DRAGI PRIETENI, ma bucur si va multumesc, pentru ca m-ati apelat si ati dorit sa contribuiti si in acest an la ideile mele pe care trebuia sa le reiau cu sufletul greu, pentru semenii nostrii spuse in prima faza catorva prieteni minunati. Deja am primit sponsorizari, de la Magazinul Aventura Jucariilor…

- Sase oameni au fost raniti dupa ce mai multe decorațiuni de Craciun au cazut peste ei intr-un mall din localitatea elvetiana Schwyz. Ornamentele s-au prabusit peste un targ tematic amenajat in centrul comercial. Complexul a fost evacuat imediat dupa incident.