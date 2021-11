Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Ministerului Sanatații din Israel, persoanele care au avut boala, dar nu au fost testate pozitiv oficial vor putea sa dovedeasca prezența anticorpilor in sange printr-un test serologic specific, cunoscut drept „N”, scrie HotNews , care citeaza informațiile prezentate de cotidianul Jerusalem…

- Cluj-Napoca intra in scenariul roși COVID de vineri. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj va emite decizia joi, cu aplicare de vineri, 24 septembrie. Prefectul Clujului Tasnadi Szilard, a precizat cum va putea merge cineva la un local public. ”In mod normal, așa cum a precizat…

- Autoritatile au decis! Certificatul verde este legitim si nu incalca viata privata In Italia, Consiliul de Stat a respins solicitarea a patru persoane nevaccinate, care au sustinut ca impunerea documentului incalca confidentialitatea sanatatii. In perioada 15 octombrie – 31 decembrie, Green Pass-ul…

- Premierul Florin Citu a declarat miercuri ca Guvernul nu vrea sa mai inchida activitatile economice in cazul in care rata de incidenta a cazurilor de COVID este de peste 3 la mie, dar ia in calcul sa introduca pentru evenimente private de genul nunti si botezuri, dar si in restaurante si cafenele masura…

- Numarul cazurilor de COVID-19 cresc in Romania. Zeci de localitați au depașit pragul critic al infectarilor de 6 la mia de locuitori, astfel autoritațile au reintrodus o parte din restricțiile care au fost impuse pe perioada pandemiei. In ultimele zile au fost inregistrate 2.500 de cazuri noi de coronavirus,…

- Romania intra in zona verde, conform autoritatilor bulgare, iar persoanelor care sosesc din zona verde li se permite intrarea pe teritoriul R. Bulgaria odata cu prezentarea unui certificat COVID digital UE valid pentru vaccinare, trecere prin boala sau test efectuat sau a unui document similar care…