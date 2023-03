Stiri pe aceeasi tema

- Controale ale polițiștilor de la arme și muniții, sambata, in Timiș. Oamenii legii au verificat zeci de persoane care dețin arme și muniții. Controalele s-au desfașurat in comunele din sudul Timișoarei.

- Consultanța financiara este un serviciu oferit de specialiști in finanțe care ajuta indivizii, familiile și companiile sa-și gestioneze finanțele. Acești consultanți ofera sfaturi și recomandari pentru a ajuta oamenii sa-și atinga obiectivele financiare, sa-și maximizeze economiile și sa-și minimizeze…

- Un nou tip de frauda poate goli conturile bancare ale romanilor. Oamenii sunt sfatuiti de politisti sa dea atentie la telefoanele primite de la banci, prin care li se cere sa transfere bani. Ar putea fi vorba despre impostori. Metoda „Phone number spoofing”, sau „apelul telefonic fals” are ca tinta…

- Considerata una dintre cele 7 minune a lumii moderne, Statuia lui Iisus are un paratrasnet care acopera varful coroanei de spini. Potrivit specialiștilor din Brazilia, fenomenul este destul de raspandit, iar fulgerele au mai lovit statuia inalta de 38 de metri. Cel mai puternic trasnet a fost in 2014…

- In imaginile transmise in direct de televiziunea turca se observa cum reporterul transmite informații despre urmarile primului seims. Se afla pe un bulevard cu blocuri pe ambele parți. In momentul in care se indreapta spre un grup de oameni din apropiere, totul incepe sa se miște din ce in ce mai tare.…

- Droguri ingropate in Padurea Baneasa, in apropierea Academiei de Poliție, au fost gasite vineri de cautatorii de comori. Este vorba de o punga cu sute de pastile, cel mai probabil ecstasy. Aparatul a inceput sa indice ca e ceva in pamant. Oamenii au sapat și au gasit ambalaje cu mancare pentru caini,…

- Faimosul calendar mayaș este mult mai vechi decat se credea ● Maimuțele, nu oamenii, faceau unelte de piatra in Brazilia acum 50.000 de ani ● Primul vaccin pentru albine va fi lansat curand pe piața ● Cimpanzeii au dialecte

- O tanara de 27 de ani s-a prefacut ca sufera de cancer, pentru a incerca sa pacaleasca oamenii sa doneze pentru cauza sa. Camilla Maria Barbosa dos Santos, din Brazilia, a fost acuzata ca s-a ras in cap pentru a ii face pe oameni sa creada ca face chimioterapie și ca a mințit in legatura cu tratamentul…