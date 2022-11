Deconturi pentru elevii navetiști Ministerul Educației a lansat in dezbatere publica proiectul de Ordin de ministru privind aprobarea Normelor metodologice de acordare și de decontare a sumelor forfetare pentru elevii care sunt școlarizați in alta localitate decat localitatea de domiciliu. „Unitațile de invațamant preuniversitar care școlarizeaza elevi cu domiciliul intr-o alta localitate decat localitatea in care se afla unitatea de invațamant, asigura acestora o suma forfetara lunara pentru cheltuielile de transport, in funcție de distanța dintre localitatea de domiciliu și localitatea in care sunt școlarizați, dusintors,… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

