- Politistii din Maramures efectueaza, vineri, peste 200 de perchezitii intr-un dosar de obtinere ilegala de fonduri si fals in inscrisuri sub semnatura privata. Sunt vizati functionari publici și 203 persoane particulare care ar fi obtinut, pe nedrept, aproximativ 2.000.000 de euro ...

