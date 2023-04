Unul dintre fizicienii cei mai renumiți de astazi, italianul Carlo Rovelli, activ in domeniul gravitației cuantice, a publicat o carte in anul 2017 intitulata, in original, L’ordine del tempo (Ordinea timpului). In cuprinsul aceste carți fizicianul argumenteaza in circa 120 de pagini impotriva existenței timpului, deconstruind conceptul de timp pana la completa disoluție. Personal, mi se pare ca argumentația, deși frumos pusa in cuvinte, nu este foarte convingatoare, pentru ca pe masura ce invalideaza timpul, il reinventeaza in diverse moduri, nu tocmai credibil.