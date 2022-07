Stiri pe aceeasi tema

- Un inalt oficial al guvernului ucrainean și un om de afaceri au fost reținuți sub suspiciunea ca fac parte dintr-o presupusa rețea de spionaj ruseasca, a anunțat serviciul de securitate al Ucrainei (SBU).

- Autoritatile ucrainene au retinut un oficial guvernamental de rang inalt si un director de la Camera de Comerti si Industrie sub acuzatia ca fac parte dintr-o retea de spionaj ruseasca, a anuntat, marti, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), potrivit Reuters.

- O lege care interzice difuzarea la radio si TV, precum si interpretarea in spatiul public a melodiilor artistilor rusi a fost adoptata duminica de parlamentul ucrainean, relateaza EFE si DPA, citate de Agerpres . Masura a fost luata pe motiv ca ”produsele muzicale ale statului agresor pot influenta…

- Vladimir Putin a declarat vineri, la forumul de la Sankt Petersburg, ca Moscova nu are „nimic impotriva” posibilei aderari a Ucrainei la Uniunea Europeana, informeaza TVR. Președintele rus a facut aceasta declarație vineri, dupa ce Comisia Europeana a recomandat acordarea statutului de candidat Ucrainei…

- Presedintele rus Vladimir Putin isi comparapolitica cu cea a tarului Petru cel Mare, care a luptat impotriva Suediei, invadand o parte a acesteia, dar si Finlanda, o parte a Estoniei si a Letoniei, relateaza AFP. "Tocmai am vizitat o expozitie consacrata celei de-a 350-a aniversari a lui Petru Cel Mare.…

- Primim de la generalul in rezerva Ion Costaș, fost ambasador al Moldovei in Romania SOROS VREA SA REALIZEZE IDEILE LUI BRZEZINSKI Guvernul rus anunța un mandat de arestare impotriva miliardarului George Soros, principalul promotor al conflictului din Ucraina. Guvernul rus a anunțat un mandat de arestare…

- Moscova a obtinut, in timpul operatiunii din Ucraina, ”probe documentare ale unor componente ale armelor biologice care au fost create in principal” in apropierea granitelor Rusiei, a declarat presedintele rus Vladimir Putin , luni. Liderul de la Kremlin a mai zis ca ”se cauta posibile metode si mecanisme…

- Rusia a anunțat ca a testat miercuri racheta balistica intercontinentala Sarmat, cunoscuta și sub denumirea de „Satan II”, o noua completare a arsenalului sau nuclear despre care președintele Vladimir Putin a spus ca le va da de gandit dușmanilor Moscovei, relateaza Reuters . Putin a fost prezentat…