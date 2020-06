Stiri pe aceeasi tema

- Pentru imbunatațirea serviciilor prestate clientilor, I.C.S Premier Energy Distribution S.A. anunta ca miercuri, 24 iunie 2020, vor avea loc lucrari programate de intreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe adresele și in intervalele de timp indicate mai jos. In contextul starii de…

- Pentru imbunatațirea serviciilor prestate clientilor, I.C.S Premier Energy Distribution S.A. anunta ca sambata, 20 iunie 2020, vor avea loc lucrari programate de intreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe adresele și in intervalele de timp indicate mai jos. In contextul starii de…

- Pentru imbunatațirea serviciilor prestate clientilor, I.C.S Premier Energy Distribution S.A. anunta ca miercuri, 17 iunie 2020, vor avea loc lucrari programate de intreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe adresele și in intervalele de timp indicate mai jos. In contextul starii de…

- Pentru imbunatațirea serviciilor prestate clientilor, I.C.S Premier Energy Distribution S.A. anunta ca luni, 01 iunie 2020, vor avea loc lucrari programate de intreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe adresele și in intervalele de timp indicate mai jos. In contextul starii de urgența…

- Pentru imbunatațirea serviciilor prestate clientilor, I.C.S Premier Energy Distribution S.A. anunta ca duminica, 31 mai 2020, vor avea loc lucrari programate de intreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe adresele și in intervalele de timp indicate mai jos. In contextul starii de urgența…

- Pentru imbunatațirea serviciilor prestate clientilor, I.C.S Premier Energy Distribution S.A. anunta ca joi, 28 mai 2020, vor avea loc lucrari programate de intreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe adresele și in intervalele de timp indicate mai jos. In contextul starii de urgența…

- Pentru imbunatațirea serviciilor prestate clientilor, I.C.S Premier Energy Distribution S.A. anunta ca duminica, 24 mai 2020, vor avea loc lucrari programate de intreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe adresele și in intervalele de timp indicate mai jos. In contextul starii de urgența…

- Pentru imbunatațirea serviciilor prestate clientilor, I.C.S Premier Energy Distribution S.A. anunta ca vineri, 22 mai 2020, vor avea loc lucrari programate de intreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe adresele și in intervalele de timp indicate mai jos. In contextul starii de urgența…