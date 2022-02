Decolteul inversat, tendința de primăvară care dezvăluie curba sânilor Aceasta tendința a aparut in anii 1970. De atunci, a supraviețuit deceniilor și astazi iese in evidența pe podiumurile și covoarele roșii. Decolteul este atragator și in varianta sa inversata: dezvaluie forma sanilor și subliniaza curba joasa a pieptului. Un trend care caștiga teren in acest sezon, in prezentarile de... The post Decolteul inversat, tendința de primavara care dezvaluie curba sanilor appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

