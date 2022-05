Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (30 de ani, 21 WTA) va reveni, miercuri, pe teren, in confruntarea cu Ons Jabeur (Tunisia, 27 de ani, 10 WTA) in care, aparent, are prima sansa. Adversara ei are insa un as in maneca!

- Simona Halep (30 de ani, 21 WTA) a invins-o pe Cori Gauff (18 ani, 16 WTA), scor 6-4, 6-4, și s-a calificat in sferturile de finala ale Mastersului de la Madrid. Sportiva din Constanța a ajuns pe locul 3 in ierarhia all-time a banilor caștigați din tenis. Simona Halep va juca in sferturi cu tunisianca Ons…

- Simona Halep (30 de ani, 21 WTA) o infrunta sambata pe Paula Badosa (24 de ani, 2 WTA), in meciul-vedeta din turul II al Mastersului de la Madrid. Partida va fi liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 2. Organizatorii nu au anunțat deocamdata ora de start a partidei. Simona Halep nu a avut…

- Constanteanca ocupa pozitia a 26 a in clasamentul mondial, iar Sorana e a 27 a. Meci deosebit de interesant in aceasta seara, in optimile turneului WTA 1000 de la Indian Wells SUA , intre Simona Halep si Sorana Carstea, primele doua romance din clasamentul mondial.Constanteanca ocupa pozitia a 26 a,…

- Sorana Cirstea (31 de ani, 30 WTA) și ucraineanca Dayan Yastremska (21 de ani, 140 WTA) se intalnesc in semifinala turneului de la Lyon, astazi, dupa ora 17:45. Partida poate fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro și este televizata pe Digi Sport 2. ...

- Simona Halep (30 de ani, 23 WTA) a invins-o pe tunisianca Ons Jabeur (27 de ani, 10 WTA) și va juca in semifinalele WTA Dubai cu Jelena Ostapenko (24 de ani, 21 WTA). Meciul va avea loc pe terenul principal și nu va incepe mai devreme de ora 17:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport…

- Simona Halep (30 de ani, 23 WTA) revine, astazi (dupa ora 17.00, Digi Sport 2), pe teren, in cadrul Dubai Tennis Championships 2022, urmand sa o intalneasca pe Ons Jabeur (Tunisia, 27 de ani, 10 WTA) pentru un loc in semifinale.

- Ons Jabeur este singura jucatoare care și-a respectat statutul de favorita la turneul de categorie WTA 500 de la Dubai. Sportiva din Tunisia s-a calificat in sferturi dupa ce a trecut de Jessica Pegula (14 WTA).