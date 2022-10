Declinul zonei euro se adâncește. Recesiunea, inevitabilă! Activitatea sectorului privat din zona euro s-a contractat pentru a patra luna in octombrie, intarind așteptarile ca blocul se indreapta catre o recesiune. Un indice al managerilor de achiziții compilat de S&P Global s-a prabușit la cel mai scazut nivel din aprilie 2013, cu excepția lunilor in care au existat blocaje Covid-19. Declinul a fost […] The post Declinul zonei euro se adancește. Recesiunea, inevitabila! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

