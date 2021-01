Stiri pe aceeasi tema

- Euronews va lansa Euronews Romania, intr-un parteneriat cu Universitatea Politehnica din București. Lansarea canalului TV din Romania vine in urma unor lansari regionale de succes in Georgia și Albania, dupa cum transmit reprezentanții postului in anunțul publicat miercuri pe site-ul euronews.com. ”Complet…

- Una dintre bacterii, Acinetobacter, a fost rezistenta la toate antibioticele, cu excepția Colistinului, conform marturiilor personalului medical din spital. In biletul de externare din 6 decembrie, Spitalul Militar Central susține ca barbatul de 49 de ani a ieșit in stare ameliorata, inaintea transferului…

- DSP Ilfov a propus intrarea in carantina, de maine seara, a comunelor Berceni si Clinceni. Medicii de la DSP au inaintat propunerile catre autoritatile judetene dupa ce in aceste localitati rata de infectare a depasit 10 la mia de locuitori, potrivir Digi24.

- Parlamentarii au adopta marți un amendament legislativ ce prevede ca piețele inchise pot funcționa pe toata perioada starii de alerta. Un regim similar au primit mai multe categorii. Comisia pentru buget a Camerei Deputatilor a adoptat marti un raport de admitere la proiectul de lege care aproba OUG…

- In multe orașe din Romania, proprietarii de terase au montat igluuri semicirculare, care izoleaza mesele. Legea insa, spune ca orice loc care are un acoperis si doua laturi, e considerat spatiu inchis. Ce se fac aceștia daca au o terasa acoperita cu igluuri?

- Incepand de luni, 9 noiembrie, pietele din spatii inchise isi vor inceta activitatea, potrivit noilor restrictii impuse de autoritati pentru limitarea raspandirii coronavirului. Primarul Sectorul 6 a prezentat duminica, 8 noiembrie, care este situatia acestor spatii din zona sa de raspundere din Capitala,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca noile masuri restrictive care urmeaza sa fie aplicate in contextul pandemiei de COVID-19 au fost discutate cu specialisti si se asteapta ca acestea sa aiba rezultate peste doua saptamani. "Aseara am vorbit despre masuri mai degraba generic,…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), susține ca lupta cu COVID-19 a fost pierduta in București. Medicul afirma ca, in aceste conditii, "este foarte clar" ca indicele de infectare coronavirus va atinge 3 la mia de locuitori in Capitala.