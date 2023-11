Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul educational romanesc ar trebui reformat avand in vedere rezultatele slabe din ultimii ani, spune un document remis clientilor de grupul bancar Erste si analizat de Profit.ro. Acesta semnaleaza declinul numarului profesorilor in ultimii 25 de ani plus existenta unui personal demotivat. Un copil…

- Economia romaneasca ar putea avea o crestere mult mai mare cu un aport mai consistent dinspre sistemul educational, este un mesaj care vine dinspre un investitor important in piata bancara locala, grupul Erste din Austria, care este actionar majoritar la BCR. Institutia de credit a alcatuit un raport…

- Doi ani este intre medicul din Romania și medicul din Germania in privința tratamentului prescris unui pacient. Pentru a avea un acces echitabil la tratamentele noi, Comisia Europeana propune un proiect de reforma a pieței farmaceutice a UE. Pornind de la accesul inechitabil la tratamentele noi ale…

- Von der Leyen preia negocierile cu Austria pentru aderarea Romaniei in Schengen: 'Puteți conta pe mine!' Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, susține ca va avea negocieri cu Austria, care blocheaza Romania sa intre in spațiul Schengen. „Puteți sa contați pe mine”, a dat asigurari von der Leyen…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a afirmat ca Romania isi asuma si se duce cu angajamente in fata Comisiei Europene, dar acestea nu trebuie sa afecteze cetatenii si economia. "Sa stiti ca tara nu traieste din tinte de deficit", a spus Caciu.

- Uniunea Europeana reprezinta principala piața pentru produsele ecologice romanești, de la cereale, uleiuri vegetale, miere și vin, direcționate, in mare parte, catre Italia. Vinul autohton ajunge, insa și in SUA, Elveția sau Marea Britanie. In 2022, cantitatea totala de produse certificate ecologic…