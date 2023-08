Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a inregistrat o scadere in sondaje in urma reformei in justitie pe care coalitia sa o promoveaza, accentuand o criza care divizeaza societatea pana in randurile armatei, dauneaza economiei si a provocat consternarea Washingtonului, transmite Reuters, potrivit…

- Hackerii au atacat o platforma informatica a 12 ministere din Norvegia, profitand de o vulnerabilitate necunoscuta pana acum, relateazba luni AFP, citata de News.ro. „Am descoperit o vulnerabilitate pana atunci necunoscuta in programul unuia dintre furnizorii nostri. Aceasta vulnerabilitate este exploatata…

- Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur (APIA) informeaz potenialii beneficiari c pân la data de 9 august 2023 inclusiv se depun cereri de solicitare aferente schemei de ajutor de stat pentru susinerea activitii cresctorilor din sectorul bovin în anul 2022 în contextul crizei pro...

- Adrian Alda, deputat PSD Arad, secretarul Comisiei pentru Agricultura, silvicultura, industrie alimentara și servicii specifice din Camera Deputaților, ii anunța pe fermierii aradeni ca APIA primește cereri de solicitare aferente schemei de ajutor de stat pentru susținerea activitații crescatorilor…

- Piața globala de fuziuni și achiziții (MandA) și-a continuat declinul in prima jumatate a anului, inregistrand o scadere cu 8% in volum și cu 15% in valoare fața de nivelurile din perioada iulie - decembrie 2022, ca urmare a factorilor macroeconomici nefavorabili, dar și a reducerii numarului de mega…

- Germania, “puterea economica a Europei”, a ajuns sa se lupte cu recesiunea și inflația in 2023. Cel mai mult au crescut prețurile alimentelor și energiei. Banca Centrala Europeana (BCE) a fost nevoita sa-și majoreze de mai multe ori dobanda principala pentru a combate creșterea prețurilor. Din…

- Preturile record la carnea de porc i-au stimulat pe fermieri sa isi extinda efectivele insa reglementarile costisitoare cu privire la bunastarea animalelor, diminuarea cererii si epidemia de pesta porcina arata in schimb spre un declin pe termen lung al acestui sector in Uniunea Europeana, cel mai mare…

- Prim-ministrul rus Mihail Mișustin a aprobat un decret guvernamental privind introducerea unei interdicții temporare asupra exportului de cartușe pentru puști civile și militare, precum și de tuburi de cartușe pentru arme de foc de anumite calibre, transmite BBC . Motivul oficial este executarea decretului…