Exporturile de țiței rusesc au inregistrat o scadere semnificativa in perioada 1-7 iulie, conform datelor furnizate de Bloomberg. Acest declin este cel mai sever inregistrat de dinaintea invaziei Ucrainei, in 2022. Indicatorul mai puțin volatil, exporturile de țiței rusesc pe o perioada de patru saptamani, a atins cel mai scazut nivel din februarie.

- Exporturile saptamanale de titei rusesc in perioada 1-7 iulie au inregistrat cel mai sever declin de dinaintea invadarii Ucrainei, in 2022, in timp ce un indicator mai putin volatil, exporturile de titei rusesc pe o perioada de patru saptamani, sunt la cel mai redus nivel din februarie, transmite Bloomberg.

