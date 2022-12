Declin: Preţurile petrolului au scăzut marţi cu peste 3% Preturile petrolului au scazut marti cu peste 3%, la cele mai reduse niveluri de inchidere din acest an, iar titeiul Brent a terminat ziua la sub 80 de dolari pe baril pentru a doua oara in 2022, din cauza ingrijorarilor investitorilor provocate de incertitudinile economice, transmite Reuters, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

