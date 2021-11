Astfel, vanzarile cu amanuntul, care sunt un indicator al cererii de consum, au scazut in septembrie cu 0,3% comparativ cu luna precedenta, fiind insa mai mari cu 2,5% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Analistii intervievati de Reuters anticipau pentru zona euro o crestere lunara de 0,3% in septembrie si de 1,5% fata de intervalul similar al anului 2020. In conditiile in care preturile energiei sunt in crestere, ca si numarul cazurilor de Covid-19, iar problemele din lanturile de aprovizionare continua, este de asteptat ca reticenta consumatorilor sa devina mai mare in urmatoarele…