Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul ucrainean al Sanatatii a anuntat ca cel putin 18 angajați din domeniul medical au fost ucisi si aproape 900 de unitati sanitare au fost avariate sau distruse in urma invaziei Rusiei in Ucraina, care a intrat duminica in cea de-a sasea luna, transmite Reuters. Fii la curent cu cele…

- Francul a atins vineri un nou maxim istoric in raport cu leul, in conditiile in care cursul calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) a fost de 4,9986 lei/franc, mai mare cu 1,14 bani (+0,22%) fata de joi, cand un franc a fost cotat la 4,9872 de lei. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Datoria populatiei a atins un maxim istoric in primul trimestru al acestui an, conform unui raport dat publicitatii marti de Banca centrala a Rusiei, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Un adolescent palestinian de 15 ani a fost ucis vineri de armata israeliana in apropiere de Bethleem, in sudul Cisiordaniei, a indicat, la Ramallah, Ministerul palestinian al Sanatatii, potrivit Agerpres care citeaza de AFP preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Autoritatile sanitare spaniole au anuntat, joi, 25 de noi cazuri de variola maimutei. Astfel, numarul total de infectii a ajuns la 84 in Spania, unul dintre focarele de infectii, relateaza Reuters. Ministerul spaniol al Sanatatii a mai precizat ca exista alte 73 de cazuri suspecte Fii la curent…

- Ministerul german al Sanatații, Karl Lauterbach, spune ca este improbabil sa fie un numar mare de infecții nedetectate cu variola maimuței in afara cazului depistat vineri, acesta adaugand ca ministerul nu crede ca virusul este ușor de transmis, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai…

- Un barbat grav ranit in explozia accidentala care a aruncat in aer un hotel de lux din centrul Havanei la 6 mai a murit din cauza ranilor sale, ridicand bilantul mortilor la 46, a anuntat vineri Ministerul cubanez al Sanatatii, scrie AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…