Declin de peste 4% al acţiunilor Alibaba după ce fostul CEO a renunţat la conducerea diviziei de cloud computing Noul CEO al grupului, Eddie Wu, va deveni simultan CEO interimar si presedinte al unei divizii care se confrunta cu o crestere slaba a vanzarilor inainte de o oferta publica initiala (IPO) pregatita pentru anul viitor. Inainte de plecarea sa brusca, Zhang urma sa renunte in septembrie la titlurile de CEO si de presedinte al grupului, pentru a se concentra asupra afacerii esentiale de cloud. ”Avem pareri amestecate cu privire la aceasta stire. Credem ca aceasta ultima schimbare nu a fost planificata in iunie si exista ingrijorari cu privire la dezacorduri intre partenerii Alibaba”, a declarat analistul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

